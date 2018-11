Horóscopo 2018 de hoy miércoles 7 de noviembre

Aries: Si hay algo que te molesta, debes decirlo. Estás viviendo tiempos de cambios positivos para ti.



Tauro: Reconocerán todo el esfuerzo que has hecho durante este tiempo. Alguien del sexo opuesto te apoya.



Géminis: No cometas excesos físicos durante el día. Recibirás una llamada que te pondrá de buen humor.



Cáncer: Alguien del sexo opuesto busca dejarte mal ante los demás. Da lo mejor de ti en tu trabajo.



Leo: No arriesgues tu dinero en un negocio que no te convence del todo. Sé más cauteloso con lo que digas.



Virgo: Día estupendo para disfrutar con tus amigos. Es posible que encuentres el amor verdadero en esa persona.



Libra: En el amor te mostrarás muy crítico con los pequeños errores de tu pareja. Cuida tu salud.



Escorpio: Debes evitar la prisa, puedes perder algo de valor o sufrir pequeños contratiempos.



Sagitario: Cualquier tema relacionado a dinero será bueno este día. Ten en cuenta a la gente que estuvo a tu lado.



Capricornio: En tu centro de labores recibirás el reconocimiento por tu esfuerzo. Alguien del sexo opuesto te apoya.



Acuario: Esa persona suspira por ti y espera tener la posibilidad de decírtelo. Cuidado con malos comentarios.



Piscis: Buen día para la reconciliación dentro del entorno familiar. Debes evitar los malos hábitos alimenticios.