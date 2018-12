Horóscopo 2019 Acuario: Predicciones de los astros para este nuevo año | VIDEO

Este 2019 será tuyo, Acuario , a nivel de abundancia y de crecimiento. La prosperidad te sonríe. Los astros te marcan el mes de febrero como el mejor mes del año, el mes del renacer económico y de las grandes oportunidades. A nivel profesional tendrás un brillo especial.



El 2019 será muy social para los Acuario, según el Horóscopo de Soralla de los Ángeles. Harás amigos nuevos que pasarán a ser parte de tu círculo íntimo de amistades. Te vas a sentir poderoso socialmente.

Amor: Buen año para enamorarse, Acuario. Crecimiento con la pareja y con los seres que más amas. Si eres soltero, no será un año demasiado romántico. Esto no significa, que no puedas tener relaciones esporádicas, pero no serán de larga duración.



Dinero: 2019 será un año de mucha prosperidad. Vas a tener buena intuición para invertir y vas a ganar dinero con ello. Lo único debes hacer es mantener el mismo ritmo y conservar todo lo que has conseguido. A través de la espiritualidad verás cuál es el camino a seguir en el trabajo.

Salud: Es un año donde las enfermedades no te afectarán, Acuario. Tu salud será fantástica y tendrás mucha energía. Casi no caerás enfermo en todo el año. Si lo haces serán resfriados o trastornos sin importancia, totalmente pasajeros. Éstos ocurrirán como consecuencia de los eclipses.



Número de la suerte: 2

Color: Blanco.