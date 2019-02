Horóscopo 2019 de hoy lunes 4 de febrero

Aries: Situación favorable para el amor, es mejor que hables con la verdad. Tu pareja te necesita.



Tauro: En el trabajo debes mostrar más confianza, así podrás avanzar. Cuida tu salud, no comas demasiado.



Géminis: Tienes muchos compromisos pendientes, maneja bien tus tiempos. Toma buenas decisiones.



Cáncer: Atento con gente oportunista que busca sacar provecho de tu buen corazón.



Leo: Estarás en duda de si tomar la iniciativa y comunicarte con alguien especial que está en tu mente. Decide.



Virgo: Sientes la necesidad de cambiar la rutina y realizar actividades. Una posible reconciliación se presenta.



Libra: Es importante que mantengas la calma ante situaciones complicadas. Esa persona te necesita.



Escorpio: Un paso atrás solo se da para tomar fuerza y avanzar. No te detengas en cosas que no valen la pena.



Sagitario: Has cometido errores y debes reconocerlo. A partir de ahora cambia de mentalidad. Sonríe.



Capricornio: Las cosas materiales son importantes, pero no lo fundamental. Valora más lo espiritual.



Acuario: Estás con mucho estrés debido a la presión laboral. Respira hondo y medita cada paso que vas a dar.



Piscis: Hay bastantes cosas positivas por delante, ahora ves todo con más claridad. Buenas noticias. {horóscopo}