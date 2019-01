Horóscopo 2019 de hoy martes 8 de enero

Aries: Es hora de cambios, tal vez iniciar proyectos, renovar tu apariencia o viajar. Demuestra lo que vales.



Tauro: Empieza a creer en tus propias capacidades y sigue adelante. Superarás esos obstáculos. Sonríe.



Géminis: Busca nuevas emociones para mantener la relación con el ser amado. Deja de lado lo que no te conviene.



Cáncer: Pon en orden tus ideas y comienza a corregir las cosas que hiciste mal. En el amor habrá sorpresas.



Leo: Por ahora, lo mejor es ir con calma para no malograr los planes. Tu pareja te dará algo que te beneficiará.



Virgo: Dialoga más en el hogar y evita que se pierda el respeto. Buen día para terminar asuntos pendientes.



Libra: Podrías tener un encuentro maravilloso con una persona del sexo opuesto. Deja aflorar tu imaginación.



Escorpio: Los celos te juegan una mala pasada, intenta controlarte. Se presenta una buena ocasión para ganar dinero.



Sagitario: Si has cometido un error con tu pareja, lo mejor es que pidas disculpas. Deja de lado el qué dirán.



Capricornio: Tu economía mejora gracias a tu iniciativa. Esa persona te recuerda con mucho cariño. Descansa más.



Acuario: Es momento de replantear el trabajo que has venido realizando. La suerte está de tu lado en ese proyecto.



Piscis: A nivel afectivo, te enfrentarás a serias contradicciones. Necesitas una pausa para volver a empezar.