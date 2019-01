Horóscopo 2019 de hoy sábado 12 de enero

Aries: Siempre hay dificultades, nada es fácil, pero tu trabajo te permitirá lograr lo que deseas. Cambia para bien.



Tauro: No sufras por alguien que se portó mal contigo, sigue adelante y aprende de tus errores.



Géminis: Te sientes motivado a innovar en algunas cosas, pero analiza bien si vale la pena. Escucha consejos.



Cáncer: Toma conciencia de tus verdaderas intenciones sobre el amor. Un paseo es una buena alternativa a la rutina.



Leo: Recibirás una ayuda económica, utiliza bien ese dinero. Te sientes agotado, es importante que duermas bien.



Virgo: Cuidado con lo que cuentas de tu vida, podrías ser traicionado. Tendrás un agradable encuentro.



Libra: A veces es necesario pedir disculpas cuando se comete un error. Eso no te hace menos que nadie.



Escorpio: Las cosas van muy bien en tu relación de pareja y esto te hace sentir bien. Cuidado con excederte en comidas.



Sagitario: Empieza el día con la mejor actitud, es importante para poder avanzar. Verás que todo saldrá bien.



Capricornio: Conversa más con tus seres queridos, excelente día para planear algo familiar. Brinda lo mejor de ti.



Acuario: No gastes más de la cuenta. En el amor habrá posibilidades de conocer a alguien especial.



Piscis: Gran posibilidad de obtener un ascenso o reconocimiento en tu trabajo. Escucha consejos.