Horóscopo 2019 de hoy sábado 16 de febrero

Aries: No te sientas mal si tus metas se demoran en concretarse. Alguien busca un reencuentro contigo.



Tauro: Es momento para la reflexión, has venido viviendo de forma apresurada. Debes reconocer tus errores.



Géminis: Tus familiares están pendientes de ti, no hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Es hora de renovarse.



Cáncer: Arriba ese ánimo, tú puedes dar mucho más y la suerte está de tu lado. Conversa y aclara esas dudas.

Leo: Todo lo que uno hace trae consecuencias. Piensa bien los pasos que vas a dar. Una noticia te alegra el día.



Virgo: Tu magnetismo atrae a esa persona especial. Deja de lado lo negativo y haz lo que más te gusta. Relájate.



Libra: Si empiezas a gastar más dinero, tu presupuesto se verá afectado. Ten más criterio y decide lo correcto.



Escorpio: Muy pronto llegará la oportunidad que tanto esperas. Cuida tu salud, es lo más importante.

Sagitario: Si debes entregar algo pendiente, esfuérzate y cumple. Uno se hace responsable de sus actos.



Capricornio: Evita el estrés, puede afectar tu salud. Planifica bien lo que vas a hacer y todo saldrá bien.



Acuario: Tu mayor virtud es la perseverancia, no permitas que nada te aleje de tus objetivos. Al final sonreirás.



Piscis: Estás en una etapa algo incierta, pero el panorama se va a aclarar. Confía en tus cualidades profesionales.