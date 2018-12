Horóscopo 2019 Libra: Todo lo que debes saber sobre las predicciones en la salud, dinero y amor | VIDEO

Tener cuidado con las traiciones y las mentiras. Es un 2019 movido a nivel de relaciones. Ten en cuenta siempre lo que te dicta tu intuición. La familia podría causarte algunos problemas y tensiones, dice Soralla de los Ángeles en sus predicciones para el Horóscopo de Libra en este año nuevo



Sin embargo, saldrás airoso, aunque tendrás mucho trabajo y estrés en este 2019. Los Libra deberán estar atentos en su trabajo. A final de año, verás que todo ha sido para bien y te sentirás muy satisfecho.

Amor: Libra, Tienes que cuidarte mucho de las reuniones, amistades. Sobre todo de las mentiras y de las traiciones. La reconciliación o reactivación de tu relación de pareja, trae consigo un aumento de las relaciones sexuales. Si eres soltero, continuarás soltero todo el año. Esto no significa, que no tengas relaciones esporádicas, pero amor y relación seria, no la tendrás.

Dinero: Un 2019 ideal para hacer inversiones. Es la apertura a un nuevo ciclo de crecimiento económico. Es el año de las inversiones, harás el negocio de tu vida. El mejor mes del año para Libra es mayo. Triunfarás y tendrás el éxito que tanto has deseado.

Salud: Cuida mucho el tema de la garganta. Evita tomar cosas heladas o cosas que podrían complicar tu salud. Tus puntos débiles serán las caderas y los pies. Cuidalos con masajes o digitopuntura. A ti te sentaría muy bien hacer Meditación, Yoga, Taichi... Eso te ayudaría a encontrar el equilibrio, entre tanto desgaste.



Tu color de la suerte: Violeta

Tu número: 6

