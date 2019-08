Horóscopo del 26 de agosto de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones | Astrología

Aries: Un dinero extra aliviará tu economía, pero no olvides guardar pan para mayo. Alerta con tu salud.



Tauro: Intenta distraerte un poco y no temas al qué dirán. Una buena noticia te alegrará el día. Sé positivo.



Géminis: Evita los celos desmedidos con tu pareja. Prepárate para dar el gran salto profesional.



Cáncer: Te enterarás de algo que levantará tu ánimo, recuerda que la familia es lo más importante.



Leo: Pon más atención a tu trabajo, no des importancia a cosas que no valen la pena. Busca relajarte.



Virgo: Nuevas responsabilidades harán que te sientas bien. Es importante que demuestres humildad.



Libra: Si estás seguro de la decisión que has tomado, no permitas que nadie trate de cambiarla.



Escorpio: Necesitas dar un cambio radical en tu vida. Aléjate de la rutina y busca nuevas posibilidades de trabajo.



Sagitario: Tus celos pueden provocarte una discusión con la persona amada. Visita a ese familiar lejano.



Capricornio: No gastes más dinero del que tienes. Tu familia te apoyará a resolver esos problemas.



Acuario: Recibirás una llamada de alguien que está en el extranjero, no lo dudes si tienes que viajar. Suerte.



Piscis: Pasas por una etapa de reflexión, no te culpes por las acciones que no pudiste evitar. En el amor, eres correspondido.