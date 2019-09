Horóscopo del 7 de septiembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Cada cosa tiene su momento, no hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Con- versa y aclara dudas en familia.



Tauro: Si te sientes preparado para dar el gran salto profesional, es la hora. No te duermas en tus laureles.



Géminis: Algunas situaciones te sorprenderán, pero debes tomar todo con calma. Tus logros serán reconocidos.



Cáncer: Explota al máximo tus cualidades, te encuentras en una etapa de creci- miento. Esfuérzate y sé optimista.



Leo: Se avecina un momento de gran importancia para ti. Buen día para meditar y despejar las dudas que te abruman.



Virgo: Cuida la forma en la que actúas y te expresas, esa persona sospecha de tu comportamiento. Trata de ser tolerante.



Libra: No te sientas menos que nadie, mentalízate para dar lo mejor de ti y concretar los planes que tienes en mente.



Escorpio: Procura no adelantarte a los hechos. Si eres sincero y amable, lograrás que esa persona se fije en ti.



Sagitario: Tienes el poder de cambiar, solo es cuestión de que te decidas. Llega algo importante para tu futuro.



Capricornio: Confía en tu buen criterio para elegir entre lo que te conviene y lo que puede hacerte daño.



Acuario: La flojera y la apatía nunca conducen a nada provechoso. Retoma ese proyecto y da lo mejor.



Piscis: Los asuntos del corazón tienen mucha importancia en este momento. Lograrás superar esos obstáculos.