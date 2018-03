Horóscopo del amor y sexo del 19 de marzo 2018

A quién no le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle buenas relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy lunes 19 de marzo.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR) ​

No descuides a tu pareja por el trabajo, tómate un tiempo para pasarla juntos. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Hoy es un gran día para implementar ideas alocadas, tu pareja te apoyará. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No traten de concentrarse en hacer todo a la vez, decidan juntos qué es más importante. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Tal vez sea mejor que hoy te dejes llevar por tus pensamientos. Tu pareja te entenderá. Pose del día: El gancho. Acuéstate en la orilla de la cama e inclínate hacia atrás con las piernas colgando. Cuando él se arrodille entre tus piernas tendrá ‘full access’ a tu clítoris.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Tendrás la tentación de algo nuevo y emocionante, pero recuerda que no todo lo que brilla es oro. Tu pose del día: El molino de viento. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Hoy no es un buen día para comenzar cosas nuevas. Primero terminen sus pendientes. Tu pose del día: La montaña mágica. Arrodíllate enfrente de las almohadas y apóyate sobre ellas, mientras que él debe inclinarse de rodillas sobre ti, con sus piernas algo más abiertas y te penetra desde atrás.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Toma tu tiempo para apreciar las cosas pequeñas y bellas de la vida, como el apoyo y la sonrisa de tu pareja. Pose del día: La esfinge. Túmbate apoyando tu estómago boca abajo mientras sostienes tu peso con los antebrazos. En cuanto a las piernas, una debe estar estirada hacia detrás y la otra doblada hacia un lado.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Usa tu imaginación y piensa nuevas cosas con tu pareja. Pose del día: La pierna arriba. Túmbate boca arriba y levanta una pierna. Deja que tu chico se siente entre medias de tus dos piernas colocando la que está levantada sobre su hombro.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Hoy tu mente estará enfocada en cosas más emocionantes que lo que tenías que hacer, no te preocupes. Pose del día: Las tijeras La mujer. se tumba boca arriba en una mesa y coloca su pelvis en el borde. A continuación estira las piernas hacia arriba. El hombre se coloca frente a ella y coge sus piernas de los tobillos.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Si no puedes entender bien lo que tu pareja quiere decirte, usa tu intuición. Pose del día: El picoteo. El hombre está sentado ligeramente de lado, y entonces se apoya en un brazo mientras presiona una rodilla contra el suelo. La mujer se frota contra su sexo dándole la espalda.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

No cedas a las presiones externas y ocúpate de ti misma en primer lugar. Pose del día: La nota X. Debes extender y abrir todo lo que puedas tus piernas para conseguir una penetración extra y mayor contacto con el clítoris. Si no notas nada, ten en cuenta que va a ser un gran ángulo para él.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Hoy es un buen día para grandes cambios. Puedes comenzar con tu look. Pose del día: El bailarín. Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.