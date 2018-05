Horóscopo del amor y sexo del 31 de mayo del 2018

A quién no le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle buenas relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo , no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome , descubriremos qué te depararán los astros para hoy.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Habla con tu pareja sobre los planes para el futuro y planeen cosas juntos. Pose del día. El molino de viento. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Hoy es un buen día para planear algo exótico, como un viaje a un lugar inesperado. Pose del día. El visitante. Los dos de pie enfrente el uno del otro, el hombre estimula con su sexo el de su compañera. Para que haya una perfecta penetración.

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Mantén la mente abierta, y no temas en aceptar que te equivocaste. Pose del día. La araña. Siéntese en ambos en la cama mirándose uno frente al otro, con las piernas abiertas. Júntense y gocen de lo lindo.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Ten planes de contingencia y trabaja con tu pareja, algo inesperado puede ocurrir. Pose del día: La milhojas. El hombre está acostado boca arriba, la mujer se tumba sobre él con las piernas ligeramente abiertas. Entonces empieza a deslizarse sobre él con movimientos suaves de todo el cuerpo, adelante, atrás.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

Una nueva manera de hacer las cosas puede ser justo lo que ustedes dos necesitan. Pose del día. La flor de loto. Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Organízate. El tiempo que ahorrarás lo podrás disfrutar con tu pareja. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Mejoren su conexión intelectual. Leer un libro juntos podría ser útil. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Si tienes la disposición de adaptar tus planes a los de tu pareja, podrán obtener algo mejor. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.

SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

No temas aceptar las sugerencias de tu pareja. Mantén la mente abierta. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Prepárate para cambios de última hora en los planes que tenías con tu pareja. Pose del día: De lado. Prueba esta posición si eres de las que les cuesta trabajo llegar al orgasmo. Acuéstate en la cama y toma tus muslos alzando las piernas hasta formar una V.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Déjate llevar por la inspiración. Da rienda suelta a tus locas ideas y diviértanse. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Piensa en todas las cosas que han logrado juntos, y díselo hoy día. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.

