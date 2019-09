Descubre qué te deparan los astros en el Horóscopo del amor de Trome 

ARIES

Ciertos rencores del pasado no le hacen ningún bien a la relación sentimental. Déjalos ir y vive intensamente el presente al lado de tu pareja. Estar soltera no es motivo de depresión o angustia, al contrario, es momento de salir y divertirte con tus amigas. Quién sabe y por ahí conoces el amor que esperas.

TAURO

Tu vena pasional está por reencenderse, aprovéchala y pasa momentos placenteros con tu pareja. No dejes de perseverar en ese proyecto que te quita el sueño, pronto se concretará. Si aún no tienes novio, no te eches a llorar. Más bien, hazte un cambio de look y muestra esa sonrisa linda que tienes. Atraerás miradas.

GÉMINIS

El amor y el compromiso de ambos va por buen camino, es posible que en unos meses recibas una noticia que te alegrará mucho no solo a ti, sino también a tu familia. ¿Tu media naranja aún no llega? No te impacientes, Cupido ya está trabajando en eso. No dejes de observar a tu alrededor, el amor está cerca.

CÁNCER

El amor es brillo, ilusión y sueños compartidos, pero también es saber afrontar los días grises. No te guardes tus problemas laborales o familiares, cuéntaselos a tu novio. Él es un soporte. Si tu corazón aún no ha encontrado a su amado, no te desanimes. Muy pronto, el amor tocará a tu puerta en el lugar menos esperado.

LEO

Estás atravesando por un momento de crisis en varios ámbitos de tu vida, necesitas parar y reflexionar. Aislarte no es un buen recurso. Mejor habla con tu novio y pídele un consejo. Él te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Sin pareja? No comas ansias, el destino muy pronto te sorprenderá.

VIRGO

Afrodita, la diosa del amor, augura un buen futuro para tu relación. No permitas que tu terquedad destruya todo lo que has construido. Escucha las opiniones de tu pareja y tómalas en cuenta. Si tu corazón aún está solo, no te desanimes. Hay alguien de tu entorno que te está observando y tiene grandes expectativas contigo.

LIBRA

Tu excesivo análisis puede jugarte una mala pasada y hacer que formules una idea errónea. Sé prudente con la información que llegue a tus oídos. Además, valora a tu pareja. No está de más una demostración de cariño, como un abrazo o un beso. Si aún no llega el ser amado, disfruta tu soltería.

ESCORPIO

Los problemas en tu trabajo te están agobiando en exceso y eso está afectando tu relación amorosa. Todo el día estás renegando y no quieres escuchar explicaciones. Esa actitud no te llevará a ningún lado. No te sientas mal si no tienes pareja, conoce gente, disfruta de su compañía y sonríe.

SAGITARIO

Tu relación está viento en popa, hay mucha confianza, comunicación y respeto entre ambos. Tienes ciertos problemas con tu familia, pero se solucionarán rápido. No hay que mortificarse por ellos. Para las que no tienen pareja, ha llegado el momento de demostrar sus mayores virtudes.

CAPRICORNIO

Los celos nunca han sido los mejores aliados de una mujer. Tu pareja ha demostrado fidelidad y lo sabes bien. No te dejes llevar por chismes infundados. Si te inquieta algo, habla directamente con tu novio. No te sientas mal si tu corazón aún está solitario, alguien ya se ha fijado en ti. ¡Espéralo!

ACUARIO

Tu relación está muy sólida, pero ¡cuidado!, no permitas que caiga en la monotonía. Siempre es recomendable que alimentes la llama del amor con juegos, detalles o palabras. ¿Aún sigues soltera? Tu atracción personal está en apogeo. El que se te acerque se verá influenciado por tu encanto. No rechaces una invitación de una persona especial.

PISCIS

Nunca faltan las piedras en el camino, afortunadamente las has sabido esquivar. Debes reconocer que el apoyo de tu pareja y familia ha sido fundamental para salir adelante. No te impacientes si aún estás soltera, sabes muy bien que las cosas llegan en el momento preciso, no antes ni después.