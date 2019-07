Horóscopo: tu atributo físico más sensual según tu signo del zodiaco

Lossignos del zodiaco pueden influir mucho en la personalidad de las personas y resaltar algunos atributos físicos que pueden resultar muy irresistibles para atraer a la persona que más te gusta. Pueden ser los ojos, los labios, la sonrisa, la mirada, el cabello o algo más que no estas destacando como deberías y gracias al horóscopo podrías explotarlo más.



Los especialistas en astrología han asegurado que cada uno de los signos tiene un atributo corporal especial en el que se concentra su gran energía de atracción que en algún momento se puede convertir en tu arma secreta.



Si aún no conoces tu lado más atractivo, te presentamos una lista para que lo descubras según tu signo del zodiaco y te muestres con más seguridad para atraer la atención de la persona que más te gusta.



ARIES (21 de marzo a 20 de abril)

Los Aries son personas que no se rinden ante nada, así que no cabe duda que son los más valientes del horóscopo. En cuanto al físico, derrocha mucha pasión por sus pies, así que no los ocultes y derrocha sensualidad al caminar.



TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Los toros son muy estables y generan mucha confianza a las personas que tienen a su alrededor. La paz es uno de los objetivos más sólidos de este signo del zodiaco, y se esforzará por crear un mundo personal y un clima en el que su tranquilidad no se vea perturbada. En cuanto al físico, el movimiento de su cabello es lo que atraerá a todos.



GÉMINIS (21 de mayo al 24 de junio)



Este signo de doble cara son grandes comunicadores y cuentan con una gran curiosidad y no desisten hasta conseguir lo que tanto anhelan. En cuanto al físico, las piernas son sus grandes tributos que destacan mucho en las mujeres y esto le encanta a los hombres.

CÁNCER (25 de junio y 22 de julio)



Los Cáncer son personas que se dejan llevar por sus emociones y en muchos casos caen en el fracaso por sus sentimientos que no logran controlar. En cuanto a su atractivo físico, los labios son la parte de su cuerpo que más atrae, resulta ser atractivo desde el primer momento que los ven.

LEO (23 de julio al 23 de agosto)



Los Leo son el signo del zodiaco que brilla por sí solo. Ellos se muestran al mundo tal como son, ya que no ocultan nada. En cuanto al físico, sus ojos, sin importar el color, son los que reflejan dulzura y resistencia. La gran energía que tiene este signo es lo que más enamora.

VIRGO (24 de agosto al 23 de setiembre)



Los Virgos siempre buscan la perfección por eso son los más dedicados a su crecimiento personal. Su mayor atracción física es su cintura, así que deberías usar prendas que resalten esta parte de tu cuerpo.

LIBRA (24 de setiembre al 22 de octubre)



Los Libra siempre buscan encontrar el equilibrio en restaurar la armonía y la calma entre las personas que los rodean. Al igual que los Géminis, las piernas son su mayor atracción.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)



Los Escorpios son los signos más valientes del horóscopo. Ellos viven la vida al máximo porque saben que todo llegará a su fin tarde o temprano. Su mayor atracción física es la retaguardia y atrae muchas miradas.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)



Las personas nacidas bajo el signo de Sagitario son de mentalidad amplia y adoran las aventuras al máximo. Su atributo físico más atractivo es su espalda.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)



Los Capricornios son muy trabajadoras, así que son muy fieles consigo mismo. Los nativos de este signo tiene una gran sonrisa encantadora y esto se suma a las rodillas que es uno de sus grandes secretos sexuales.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)



Los Acuarios son personas que disfrutan la libertad y si alguien trata de reprimirlo, lo primero que hará es salir volando. Su mayor atracción física es su vientre.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)



Los Piscis es uno de los signos más sensibles del horóscopo y tratan de encontrar el equilibrio posible para alcanzar la paz. En cuanto a su atractivo físico, el cuello y tus manos son las zonas donde más se concentrar tus energías.