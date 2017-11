Horóscopo chino 2017 de hoy 07 de noviembre.

Las predicciones para lo que te espera llegan también a través del horóscopo chino. Cada día Trome te trae lo que puedes esperar para cada día de la semana según el signo que te corresponde de acuerdo con esta mirada oriental definida por un año específico.



RATA

Tu alimentación te está haciendo daño, lo mejor es que vigiles muy bien lo que ingreses a tu organismo. Recuerda que puede ser rico, pero al final te puede hacer daño, un poco más de frutas ayudarán a tu dieta.



BUEY

Sal a correr en las mañanas, eso te ayudará a perder un poco de peso y liberarte del estrés. Además, toma mucha agua, eso te limpiará por dentro y alineará tus charcas, recuerda que el estrés laboral es malo, y no hay pastillas para eso.



TIGRE

Procura pasar más tiempo con tu madre, ella será una fuente infinita de sabiduría. El hecho de que sean de generaciones distintas, no significa que no te conozca. Además, quien mejor que ella para aconsejarte en tu vida. Intenta tomar té rojo con ella, verán la que pasarán bien.



CONEJO

Cambia le color de tu habitación. Siempre es bueno que lo varíes, cambia tus sabanas y los muebles varíalos de lugar, eso te dará la sensación que estás en un lugar nuevo y te llenará de energías. Procura hacerlo de vez en cuando.



DRAGÓN

Si quieres hacer ejercicios puedes empezar por limpiar tu casa y ordenarla. Verás que en cuestión de minutos empiezas a sudar. Además, no te tomará más de 30 minutos, y darás armonía a tu ambiente.



SERPIENTE

Quedarse hasta altas horas de la noche trabajando es malo para salud, lo ideal es no llevar trabajo para la casa. Eso te desgasta y el dinero no compra tu salud y horas de sueño. Terminada tu jornada laboral, procura desconectarte del trabajo por unas horas.



CABALLO

Es bueno el equilibrio en la comida, ya que no puedes comer muchas grasas y harinas, y si lo haces, el té verde sin azúcar te ayudará a la digestión. Olvídate de las gaseosas y jugos procesados que no aportan ninguna vitamina a tu cuerpo.



CABRA

Tendrás la habilidad para hacer grandes cambios. Estarás firme con todas las ideas que tengas, y trata de moderarte para que no te gane la furia. Además, hay un gran riesgo de que contraigas alguna enfermedad respiratoria.



MONO

No vistas muchas prendas sintéticas, ya que no te hacen bien a tu piel. Si bien no son llamativas y brillantes. Procura comprarte ropa de algodón, es buena y barata, y lo mejor de todo es que ayudan a que tu piel respire, ¡Pruébalo!



GALLO

Si sales de vacaciones, no pienses en noches locas de alcohol. Procurara ir a lugares tranquilos donde te puedas encontrar con la naturaleza y puedas hacer un poco de ‘tai chi’, eso te ayudara a buscar el equilibrio en tu vida. Verás, que regresarás renovado.



PERRO

Tu relación tendrá algunos problemas que pueden ser muy raros. Lo mejor que puedes hacer es conversar con ella. Recuerda que la comunicación es la mejor terapia, además que te liberaras de una gran carga. Procura no alterarte y tener la mente abierta.



CERDO

Sé que el escuchas muchas veces que no puede hacer ciertas coas, no te dejas apabullar por eso. Sé tú mismo y has eso, que incomoda a todos. Verás que cierras las bocas de muchos. Por otra parte, tiene que enfocarte una cosa a la vez.

