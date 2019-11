Aries: Inicia el día con mentalidad positiva y optimismo. Un detalle te hará ver que estabas equivocado.



Tauro: Necesitas romper la rutina, hacer algo diferente. Se presenta la ocasión de ganar un dinero extra.



Géminis: Valora lo que tienes alrededor y evita los conflictos. Un familiar te demostrará todo su amor.



Cáncer: Tu vida dará un nuevo rumbo y debes estar preparado para el cambio. Piensa bien antes de decidir.



Leo: Será un día productivo. Organízate mejor y verás que alcanzarás todo lo que te propongas. Con fe.



Virgo: Se abre una oportunidad para ti, no la desaproveches. Esa persona te recuerda con mucho cariño.



Libra: Si trabajas de la manera correcta, muy pronto obtendrás la recompensa que estás buscando. Paciencia.



Escorpio: Tómate el tiempo necesario para reinventarte, lo necesitas. Haz un balance de lo bueno y malo.



Sagitario: Trata de resolver las diferencias dialogando. Por fin encuentras cosas que te motivan a dar lo mejor.



Capricornio: A veces confías en ciertas personas que no tienen buenas intenciones. No te expongas.



Acuario: Levanta el ánimo, aún puedes dar mucho más, solo debes enfocarte en lo que necesitas. Confía.



Piscis: Después de días agitados, verás que las aguas vuelven a su normalidad. Expresa lo que sientes