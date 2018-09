Horóscopo 2018 de hoy lunes 17 de setiembre

Aries: Ten calma si las cosas no salen como las habías planeado. Ante la incertidumbre, actúa con serenidad.



Tauro: Si te dejas llevar por cosas indebidas, te puede ir mal. Excelente día para concretar nuevas ideas.



Géminis: No ocultes lo que sientes por esa persona. En el hogar, lo mejor es conversar para evitar conflictos.



Cáncer: Pon en marcha esas ideas que te darán buenos resultados. Un amor del pasado se acerca a ti.



Leo: No busques lo que tanto deseas en el lugar equivocado. Debes ser más sincero contigo mismo.



Virgo: Si te sientes inconforme, es momento de expresarlo. Estás en el camino correcto, no des marcha atrás.



Libra: El entorno familiar se podría complicar por un chisme. Cuidado con gente que busca crear conflictos.



Escorpio: Día lleno de nuevas emociones, tendrás que ser claro y tomar decisiones. Buena noticia en el campo laboral.



Sagitario: Estás confundido y eso te atormenta. Mantén la calma, no te dejes presionar por los demás. Todo saldrá bien.



Capricornio: Puede complicarse una situación que no está muy clara, pide ayuda a gente de experiencia. Abre bien los ojos.



Acuario: Hay algo que te tiene preocupado, necesitas organizarte mejor. Buenas noticias.



Piscis: Ya no pienses en cosas que no te ayudan a mejorar en lo profesional y personal. Levanta ese ánimo.