Horóscopo 2018 de hoy viernes 28 de setiembre

Aries: Será un día de muchas oportunidades. No tengas miedo a expresar lo que hay en tu corazón.



Tauro: Utiliza esa buena energía para encontrar lo que buscas. Tu pareja está dispuesta a apoyarte.



Géminis: Realiza los cambios necesarios para sentirte a gusto contigo mismo. Debes arriesgar un poco más.



Cáncer: Piensa siempre en positivo y aprovecha el tiempo en ayudar y ser feliz, la vida es una sola.



Leo: Deja atrás el pasado y aprende a vivir el presente con mentalidad ganadora. Te irá mejor.



Virgo: Conocerás nuevas personas en tu entorno social. Disfruta el día, pero con prudencia.



Libra: Aprende a administrar tu tiempo para no descuidar tu vida familiar con los asuntos de trabajo.



Escorpio: No seas tan im-pulsivo, organízate para no dejar las cosas a medias y así poder gozar de un gran día.



Sagitario: Los amigos y parientes ocuparán hoy tu atención. Trata de dar descanso al cuerpo, te hará bien.



Capricornio: Tus méritos son reconocidos por la gente que te rodea. Las ganas de salir adelante están dando frutos.



Acuario: El esfuerzo trae recompensa en el trabajo. En el campo sentimental, brinda lo mejor de ti.



Piscis: Exprésate con mayor libertad y seguridad. Recuerda que el duro esfuerzo es retribuido. Disfrútalo.