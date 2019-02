Horóscopo del jueves 28 de febrero de 2019 | Signo Zodiacal | Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra 

ARIES: A veces te obsesionas y preocupas demasiado por algunos temas que no son tan importantes. Calma y paciencia.



TAURO: Hay alguien de tu pasado que desea volver a verte. Llega una noticia que te hará sentir bien emocionalmente.



GÉMINIS: Tienes mucho para dar, no te detengas ante los obstáculos. Un familiar está muy pendiente de ti.



CÁNCER: Todos enfrentamos dificultades, debemos ser fuertes mentalmente para superarlas. Deja atrás lo que no te conviene.



LEO: Te ofrecerán algo importante que puede dar un nuevo rumbo a tu vida. Habla con tus seres queridos.



VIRGO: En lo económico, debes prevenir. Eres apreciado en tu labor, no caigas en el conformismo. Supérate.



LIBRA: Practica ejercicios, le hará bien a tu salud. Si no puedes, busca la forma de relajarte espiritualmente.



ESCORPIO: Es necesario que reflexiones profundamente sobre el momento que vives. Piensa en cosas positivas.



SAGITARIO: Te estás dejando llevar por malas influencias y eso te puede perjudicar. Valora lo que te da esa persona.



CAPRICORNIO: Encuentras algo que te ilusiona, eso es bueno para ti. Evita a gente negativa que no aporta nada bueno.



ACUARIO: Esfuerzo y dedicación para alcanzar lo que uno desea, esa es la clave. Alguien se interesa por ti.



PISCIS: Anímate a dar el primer paso para concretar algo que da vueltas por tu mente. Atrae tu sensualidad