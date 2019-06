Horóscopo del lunes 17 de junio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Empieza la semana cambiando lo que no funciona. Se vienen buenas cosas para ti. Es el momento.



Tauro: Es importante que tengas paciencia y digas la verdad a esa persona. Después de días intensos, relájate.



Géminis: Debes ser más tolerante con la gente que está a tu alrededor. A veces es mejor callar.



Cáncer: Tal vez llegó la hora de dar un nuevo rumbo a tu vida. Los errores te deben servir como experiencia.



Leo: Estás en un buen momento profesional y eso genera celos y envidias. Recibirás una noticia agradable.



Virgo: Sigue perseverando, que pronto encontrarás lo que buscas. No hagas cosas sin pensarlas bien.



Libra: Los asuntos del corazón pueden complicarse por algunas palabras mal dichas. Actúa con calma.



Escorpio: Tienes todo a tu favor para lograr lo que deseas. Da lo mejor de ti, las cosas se pueden poner difíciles.



Sagitario: Si has pensado invertir tu dinero, es hora de hacerlo. Confía en tu intuición y arriesga.



Capricornio: Si te has equivocado, no dudes en pedir perdón. Haz un balance de lo bueno y malo. Te irá bien.



Acuario: Hay cosas que están fuera de control, es necesario corregirlas. Cuida tu alimentación y practica ejercicios.



Piscis: Deja de lado lo que no te sirve para avanzar. Una persona importante busca conversar contigo.