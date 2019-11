Horóscopo de hoy lunes 18 de noviembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Necesitas salir de la rutina, te ayudará a sentirte mejor. Ese dinero debes invertirlo o ahorrarlo.



Tauro: Si hay algo que te molesta, es momento de decirlo. Tu familia espera mucho de ti, no los defraudes.



Géminis: Cada paso que damos trae consecuencias, evalúa bien lo que necesitas. Muestras tu lado más sensible.



Cáncer: Estás viviendo al azar, es importante que planifiques a corto plazo. Cuidado con esos malestares.



Leo: Organiza tus asuntos pendientes y dales pronta solución. En el amor, debes ser sincero.



Virgo: Continúa a pie firme por el camino que has elegido. Los tropiezos nos sirven de experiencia. Sonríe.



Libra: Estás dudando si aceptar una propuesta que da vueltas por tu cabeza. Tu vida puede dar un giro radical.



Escorpio: Busca nuevas oportunidades en el campo laboral o negocios. Si tienes dudas, debes asesorarte.



Sagitario: Haz un balance de lo bueno y malo, es necesario sacar conclusiones. Un amor del pasado piensa en ti.



Capricornio: Tienes muchas cosas buenas a tu alrededor, levanta ese ánimo. Llega una buena noticia familiar.



Acuario: Si te proponen hacer algo diferente, analiza bien si te conviene o no. Evita a gente malintencionada.



Piscis: El esfuerzo que haces tendrá su recompensa, ve paso a paso. Se vienen nuevos retos en el campo laboral.