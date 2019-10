Horóscopo del lunes 7 de octubre de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Maneja tu economía con cuidado, no hagas gastos innecesarios. Podrías hacer un viaje corto.



Tauro: Procura cumplir con tus compromisos y deudas pendientes. Evita el estrés saliendo de lo común.



Géminis: Piensa en forma positiva para conseguir tus objetivos. La persona que te atrae se acerca a ti.

Cáncer: No permitas que una discusión familiar sin importancia altere tu buen humor. Conocerás nuevos amigos.



Leo: Una persona especial te recuerda con mucho cariño, podrías revivir algo del pasado. Cuida tu imagen.



Virgo: Las cosas no caen del cielo, hay que luchar por ellas. No te dejes llevar por malos comentarios.

Libra: Ahora lamentas el tiempo que perdiste, pero ya no tiene sentido mirar atrás. Voltea la página.



Escorpio: Tendrás que tomar una decisión muy importante en el amor. Buen día para cambiar la rutina.



Sagitario: Dale una sonrisa a tus seres queridos, hazlos felices. Una persona se siente impactada por ti.

Capricornio: Intenta no discutir con tu pareja por asuntos sin importancia. Pon más empeño en el trabajo.



Acuario: Tu salud podría sufrir un ligero traspié si no te cuidas. El ser amado requiere más de ti



Piscis: Tus apuros económicos se resolverán en corto plazo. Sorprende a tu pareja con algo inusual.