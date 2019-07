Horóscopo del martes 2 de julio de 2019 | Signos del zodiaco | Predicciones

Aries: Tienes muchas cosas buenas a tu alrededor, no hagas cosas de las que te puedas arrepentir.



Tauro: Estás viviendo una buena etapa de tu vida, pero recuerda que siempre debes escuchar consejos.



Géminis: Piensa en positivo y evita el pesimismo que te impide salir adelante. Esa persona te ayudará.



Cáncer: Busca ayuda cuando no puedas solucionar las cosas tú mismo. Deja de lado los malos pensamientos.



Leo: Debes tener más criterio y sentido común cuando hables para evitar malentendidos. Todo saldrá bien.



Virgo: Superarás esos obs- táculos en tu camino. Haz caso a lo que dice tu corazón y vive feliz.



Libra: Podrían surgir incon- venientes en el hogar. Toma las cosas con calma y evalúa lo que te conviene.



Escorpio: Día ideal para intercambiar ideas y pro- puestas. No tengas temor de expresar lo que sientes.



Sagitario: Por fin recibirás esa llamada que tanto esperabas. Una propuesta laboral se presenta en tu camino.



Capricornio: Analiza con calma las cosas para decidir ese asunto sentimental. Conserva tu buen estado de ánimo.



Acuario: No dejes a medias ese proyecto que empren- diste con entusiasmo. Verás un sueño hecho realidad.



Piscis: Las cosas pasan por algo, no te detengas en este momento. Una persona del sexo opuesto piensa en ti.