Horóscopo del sábado 18 mayo de 2019 | Signos del Zodiaco | Predicciones

Aries: Es importante que tengas las cosas claras para avanzar y crecer personal y profesionalmente. Decídete.



Tauro: Disfruta de tu tiempo libre haciendo aquello que más te gusta. Buena noticia en el campo laboral.



Géminis: Estás cerca de conseguir algo que estabas esperando. No te alejes de los seres queridos y sonríe.



Cáncer: La vida da vueltas, no lo olvides, hay que actuar siempre con justicia y buen criterio. Tranquilízate.



Leo: Debes estar preparado para dar lo mejor en cada actividad que hagas. Esa persona te dará lo que necesitas.



Virgo: Los asuntos financieros marchan bien, pero mide los pasos que vas a dar. Cuida tus palabras.



Libra: Tus problemas económicos acabarán pronto. Se presenta una buena posibili- dad para ti. Sonríe.



Escorpio: Vives una etapa de tranquilidad y ahora puedes ver mejor las cosas. Surge una noticia inesperada.



Sagitario: En tu mente dan vueltas muchas cosas, podrías hacer realidad alguna de ellas si te lo propones.



Capricornio: Estarás muy sensible y la actitud del ser amado te molestará. Tu esfuerzo pronto será recompensado.



Acuario: Volver a ver a alguien del pasado te llenará de alegría, será un encuentro inolvidable. Relájate.



Piscis: Despeja tu mente y no hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Termina lo que has empezado.