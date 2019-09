Horóscopo del sábado 21 de septiembre de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Pon en la balanza lo bueno y malo, saca conclusiones de lo que has vivido. Conversa más con tu pareja.



Tauro: Trata de dialogar en vez de imponer algo que no está muy claro. Surgen propuestas interesantes.



Géminis: No te compliques la vida y busca nuevas alternativas para salir adelante. Esa persona te extraña.



Cáncer: Evita hacer cosas de las que puedas arrepentirte. Controla ese mal carácter y da lo mejor de ti.



Leo: Una buena noticia levantará tu ánimo. No te dejes presionar y toma tus propias decisiones.



Virgo: Sé cauto con lo que dices, sin querer puedes herir a esa persona que tanto ha dado por ti.



Libra: Los cambios de clima te pueden afectar, cuida tu salud. Evalúa si esa propuesta es conveniente.



Escorpio: Tus sentimientos te llevan por el camino correcto. En el trabajo esas ideas serán bien recibidas.



Sagitario: Obtendrás un dinero extra. En lugar de gastarlo, ahorra porque podrían venir tiempos difíciles.



Capricornio: En los negocios, debes tener más confianza, así podrás avanzar. Cuida tu salud, evita comer demasiado.



Acuario: Disfrutarás de un encuentro muy agradable en el amor. Tendrás nuevas pro- puestas de trabajo, analízalas.



Piscis: Se viene una buena noticia para ti y eso se debe a tu esfuerzo. Controla la ansiedad, relájate.