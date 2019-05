Automedicación: Estos son los riesgos de un hábito que se ha vuelto muy común en el Perú

La automedicación es un hábito cada vez más común en nuestro país. Se calcula que más del 50 % de los peruanos toma o se administra fármacos sin indicación médica para aliviar sus dolencias.

La doctora Mónica Pajuelo, jefa de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), precisa que si bien algunos medicamentos no requieren de receta médica, no significa que no puedan resultar perjudiciales para la salud, sobre todo si son consumidos en altas dosis y con frecuencia.

ALGUNOS DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA LA AUTOMEDICACIÓN SON:



- Resistencia y pérdida de eficacia. El consumo indiscriminado de antibióticos a causa de resfríos o diarreas hace que las bacterias se fortalezcan y el fármaco pierda potencia frente a ellas.

- Retrasa el diagnóstico de una enfermedad y su tratamiento. Al tomar un medicamento, es posible calmar ciertos síntomas, pero no se atiende el verdadero problema de salud.

- El uso de varios medicamentos a la vez puede ocasionar interacción entre ellos y provocar alergias e intoxicación.

- Dependencia y adicción. Los tranquilizantes y antidepresivos, cuando se toman durante largo periodo de tiempo y sin el control de un especialista, dan lugar a graves alteraciones del sueño y del comportamiento.

ACUDE A UN PROFESIONAL



Antes de ingerir un jarabe, pastilla o cápsula debe consultar al médico. En caso de que acuda a una farmacia o botica, es importante que las medicinas le sean entregadas por un químico farmacéutico, profesional que está calificado para dispensar e informar sobre el uso correcto.

SABÍAS QUE...



Influyen en el hábito de la automedicación: la falta de acceso a servicios de salud, precariedad económica, recomendación de algún familiar sobre el uso de algún fármaco y poca información.