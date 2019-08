Celos entre hermanos: Se generan casi siempre por errores de los padres

¿Te has dado cuenta de que existe cierta rivalidad y celos entre tus hijos y no sabes a qué se debe? Quizás, sin darte cuenta, estés cometiendo ciertos errores en tu estilo de crianza. Si no has detectado cuáles son, el psicólogo y psicoterapeuta del Instituto Guestalt de Lima, Manuel Saravia, te ayudará a identificarlos.

1. COMPARACIONES. Olvídate de las frases ‘por qué no eres como tu hermano’ o ‘qué estaré pagando contigo...’. Esto genera resentimientos que el niño puede llevar a sus siguientes etapas de vida.



2. RESPONSABILIDADES. Es normal que el hermano mayor tenga más deberes en el hogar, eso no significa que el menor esté libre de ellos. Hay que darles responsabilidades a ambos, según su edad. No digas: ‘Él no puede hacerlo porque es el más chiquito de la casa’.

3. HALAGOS EN PÚBLICO. Algunos padres cometen el error de halagar demasiado a uno de sus hijos frente a los demás y al otro dejarlo de lado o incluso decir que es un ‘dolor de cabeza’. Está bien que uno de ellos haya obtenido un logro, pero tu otro retoño también lo hará más adelante.

4. DESACUERDOS. En ocasiones, no es necesario que intervengas en sus peleas. Deja que se arreglen solos, que aprendan a conciliar. Deberás intervenir solo cuando notes agresión verbal o física.

SABÍAS QUE...



Fomentar la buena convivencia entre hermanos es una labor que requiere de paciencia por parte de los padres, ya que son ellos quienes deben distinguir las necesidades de cada hijo.