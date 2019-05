Chantaje emocional, una peligrosa forma de manipulación

El chantaje emocional, desgraciadamente, es habitual en muchas relaciones de pareja. Es una poderosa y peligrosa arma de manipulación con la cual él o ella amenaza para castigar o hacer sentir culpable a quien dice amar.

Si te suena familiar frases como ‘si me dejas, me mato’, ‘si sales con tus amigas, me quedaré triste y sin hacer nada’ ten cuidado.

La psicóloga Antonella Galli, de la clínica ‘Ricardo Palma’, comenta que si un hombre o una mujer permite este abuso emocional, imperceptible al principio, su pareja terminará controlando su vida y el vínculo que tenga con amigos y familiares al punto de perder independencia y caer en una situación de dominación permanente, casi siempre con violencia física de por medio.

RECONOCE A UNA PAREJA TÓXICA



- Te hace sentir culpable por sus propios errores o se justifica con el consabido ‘tú me provocaste’.



- Busca conocer tus debilidades para luego usarlas en tu contra.

- Está pendiente de lo que haces durante el día y condiciona tus salidas y reuniones.



- Siempre que vas a tomar una decisión personal, no lo permite o la cuestiona.

- Usa el silencio para que tú adivines sus exigencias.



- Hace algo por la relación esperando el triple a cambio.

¿QUÉ HACER?



La especialista recomienda analizar si realmente tu pareja te conviene o no, ten en cuenta que quien chantajea tiene baja autoestima y es celópata. Además, siempre intentará aislarte y disminuirte con tal de que no lo dejes solo.

SABÍAS QUE ...



Cada vez que cedes al chantaje pierdes libertad. Mantén los ojos abiertos para no dejarte vencer ante quien juega con tus emociones y no respeta tus prioridades.