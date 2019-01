Cuatro pasos para tener una piel radiante este verano

El verano es la estación en la que nuestra piel se ve más afectada por los intensos rayos solares y también donde debemos cuidarla más.

Lisa Garofano, experta en tendencias de Avon, nos brinda consejos para tener una correcta limpieza de la piel antes y después de realizar las actividades diarias.

1. Limpia tu rostro en las mañanas. Lo primero debes hacer al despertar es limpiar tu rostro. Dependiendo del tipo de piel que tengas, utiliza una crema limpiadora o agua micelar.



Seguido a esto, usa una crema hidratante diaria, de preferencia que tenga factor de protección solar y una textura ligera para evitar el brillo.

2. Protege tu piel. Es importante protegerse contra los efectos dañinos que pueden ocasionar los rayos solares. Para evitarlos después de humectar tu piel, ponte un protector solar facial con un FPS más de 50 para una máxima protección.



3. Make up no make up. El calor del verano suele arruinar el maquillaje en pocas horas. Mantenlo usando primero una pre- base para acondicionar la piel y absorber el aceite natural de la piel, aplica una base correctora de textura liviana que atenúe poros muy visibles.



Si tienes una piel con tendencia al acné, elige productos que no obstruyan los poros y también polvos traslúcidos que ayudarán a que el look dure más tiempo.



4. Limpia el rostro al terminar el día. A finalizar el día no olvides retirar todo tu maquillaje, límpialo e hidrátalo.