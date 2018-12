¿Cuál es la diferencia entre veganos y vegetarianos?

Si estás pensando cambiar estilo de vida y tu principalmente tu alimentación o solo sientes curiosidad es importante aclara que, aunque los vegetarianos y los veganos llevan una dieta similar existen diferencias entre ellos. La principal es que mientras los primeros pueden consumir productos de origen animal, los otros definitivamente no, asimismo, el veganismo es un estilo de vida, que incluye una ética, creencias e ideas políticas de defensa del medio ambiente.

Aunque existen cuatro principales diferencias entre el vegetarianismo y veganismo, estos son términos que a mucha gente les resultan confusos y en parte es porque están llenos de matices. Por ejemplo, si no comen carne por razones de salud, se les conoce como “vegetarianos nutricionales”. Si evitan la carne para cuidar al medio ambiente y a los animales se llaman “vegetarianos éticos”. El término “ovo-lacto-vegetariano” se utiliza para quienes comen leche y huevos.

Mientras todos los mencionados anteriormente entran en la categoría de vegetarianos, los “pesco-vegetariano” termino que se suele utilizar para referirse a alguien que come pescado, o “pollo-vegetariano” para alguien que come pollo, y los “flexitivista”, alguien que elige comer vegetariano alguna vez, pero come carne en otros momentos, no son tipos de vegetarianos.

1. LOS VEGETARIANOS PUEDEN CONSUMIR PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL



Las personas vegetarianas no comen carne, pero algunos si consumen productos derivados del huevo y lácteos, asimismo, la incorporación de la miel de abeja en su dieta suele ser algo habitual y frecuente.



En tanto, los veganos no consumen ningún producto de origen animal; eso incluye a los derivados del huevo o de la leche, y por supuesto la miel. Por otro lado, evitan el uso de productos que han sido probados en animales, como maquillaje y cremas para la piel, o productos hechos de pieles de animales tales como cinturones de cuero y zapatos, en cambio los vegetarianos tienden a ser un poco más indulgentes en este aspecto.

2. EL VEGANISMO ES MÁS QUE UNA DIETA



Mientras el concepto de vegetarianismo hace referencia a un tipo de dieta caracterizado por la ausencia de ciertos productos, ya que consumirlos implica asesinar y maltratar a animales, el veganismo, va mucho más allá de lo que se come, se aplica a la ropa que se usa, los cosméticos que se utilizan, es decir cualquier producto cuya producción genere dolor en un animal.



Estas son las cuatro principales diferencias entre los vegetarianos y veganos (Foto: Pixabay) Estas son las cuatro principales diferencias entre los vegetarianos y veganos (Foto: Pixabay)

3. EL VEGANISMO PUEDE MUTAR CON EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

​

La principal razón de ser del veganismo es no causar dolor a los animales., por lo tanto, si en el futuro se consigue una manera de producir carne, leche o huevos de manera directa, sin tener que extraerla de animales maduros y con sistema nervioso o sin contar con la participación de estos, una persona vegana podría, hipotéticamente, consumir ese producto.



Por otro lado, el vegetarianismo se define por su tipo de dieta que evita cualquier tipo de carne, independientemente de su origen.

4. EL VEGETARIANISMO PUEDE CONTENER EL VEGANISMO, PERO NO AL REVÉS



Se puede considerar que el veganismo es una versión estricta del vegetarianismo, ya que estos últimos tienen licencias con alimentos como la leche, huevos, miel, y el uso de prendas de vestir de piel animal.



Los veganos no solo evitan la seda, la lana, el cuero y el ante en su ropa, también protestan contra las empresas que realizan pruebas en animales y los zoológicos, rodeos, galgos, carreras de caballos y circos con animales. Del mismo modo, no compran cosméticos o productos de cuidado personal que contengan lanolina, carmín, miel y otros productos animales.