Exámenes médicos que todo hombre debe hacerse

Hoy se celebra el Día Internacional del Hombre y seguro no no lo sabías. Pues ahora que ya estás enterado, siéntate un momento y reflexiona: ¿Qué has hecho últimamente por tu salud?, ¿Te estás cuidando?, ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo general? Es el mejor regalo que te puedes hacer por esta fecha. El urólogo y oncólogo del hospital Dos de Mayo, José Medina, recomienda los siguientes exámenes médicos.

DE 35 AÑOS



Los hombre de 35 años para arriba deben empezar con pruebas como hemograma, glicemia, creatinina, perfil hepático, colesterol, triglicéridos, examen de orina, radiografía de toráx. Pero lo más importante, descartar el cáncer de testículo.



“Muchas veces esta neoplasia está relacionada con la criptorquidia (cuando los testículos no bajan a la bolsa escrotal), frecuente en la infancia”, advierte el especialista, que recomienda la autoevaluación y los chequeos que incluyan ecografía testicular.

MAYORES DE 50



Se debe estar alerta al crecimiento de la próstata. La neoplasia más común en el hombre, es el cáncer de próstata. Puede afectar principalmente por un factor hereditario o genético. También los hábitos alimenticios, el tabaco y el manejo indiscriminado de hormonas. Para prevenirlo se debe hacer un chequeo completo que incluya tacto rectal, ecografía del sistema urinario, examen de orina, ecografía de testículos y un marcador de orina o citología.

MAYORES DE 60



Seguir con todos los exámenes anteriores e incluir audiometría, colonoscopía y gastroscopía.

+ DATOS



La iniciativa del Día Internacional del Hombre surgió con el fin de abordar temas de salud masculina y resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen a su comunidad y sociedad.