Desde el lunes 18 de mayo, los niños podrán tener un respiro a la cuarentena después de más de dos meses de estar en confinamiento estricto para evitar la propagación del COVID-19, según anunció el presidente de la República Martín Vizcarra.

Sin embargo, antes de que llegue ese día, es necesario que prepares a tus hijos dándoles algunas indicaciones en su primera salida, como por ejemplo, comentarles sobre el nuevo coronavirus. Si es un niño pequeño, la explicación será breve, sencilla y directa; mientras que si es un niño un poco más grande, puedes brindar más detalles.

“Habla con el menor días antes de su primera salida, esto para que tenga conciencia. Explícale que en la calle no debe tocar nada que no esté desinfectado, que usará mascarilla, y que la salida será en compañía de mamá o papá”, comenta Mary Castro, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma.

Cuéntale sin miedo, y sí con seguridad que lo que harán es dar una pequeña caminata en la que disfrutarán de la luz del día, así él se centrará en ello. Indícale que en este breve paseo no socializarán con otras personas. Si se sorprende al ver gente en la calle con mascarillas, explícale que así como ustedes ellos también se están protegiendo del virus.

“Los niños entienden bien cuando les explicamos las cosas con anticipación, si les decimos que será solo por 30 minutos, teniendo en cuenta que en el minuto 30 ya debemos estar en casa lo aceptarán”, dice Castro.

Respecto a las medidas de seguridad que se han tomado para evitar el contagio en niños, Yuri Cutipé, director de la Dirección de Salud Mental, indicó que las salidas deberán ser lo más cercanas al domicilio y siempre respetando los dos metros de distancia y el uso de mascarilla.

“Por su seguridad no deben sentarse en bancas ni en el piso, no usar los juegos de niños que pudiera haber en parques, no agarrar objetos en la calle. Tampoco se debe ir a los mercados y supermercados con los niños”, enfatizó Cutipé.

Añadió que un adulto podrá salir con máximo dos menores de 14 años a menos, y antes de la caminata deberán lavarse las manos por veinte segundos.

“Es importante mencionarles que si ven a un amigo podrán saludarlos, pero no acercarse a jugar y que todavía no pueden llevar juguetes, triciclos o patinetas”, resaltó.

Al regresar a casa se volverán a lavar las manos y realizarán la desinfección de objetos que hayan entrado en contacto con superficies. Además, deben dejar bolsas, carteras, llaves, lentes, celulares u otros en una caja en la entrada. Desinfectar los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía o alcohol.

VIDEO RECOMENDADO

Niños podrán salir a las calles

Niños podrán salir a las calles