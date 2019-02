'Chabelita' se confiesa en Para Ellas: 'Soy aventurera y amorosa' | ENTREVISTA

La bailarina Isabel ‘Chabelita’ Acevedo anda por estos días muy ocupada, y es que la enamorada del cantante Christian Domínguez se prepara para incursionar como empresaria de la belleza. Ella se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.



El amor es...

Algo maravilloso, es Christian (Domínguez).



Tu actor preferido...

Channing Tatum.



¿En qué lugar serían tus vacaciones perfectas?

Egipto o África.



¿Con qué personaje histórico te gustaría conversar?

Con Cleopatra.

La parte de tu cuerpo que no te guste...

Mi cintura.



Una cualidad que admiras en otras personas...

La fuerza.



Color de ropa que nunca usarías...

Chicle, ese rosado es muy fuerte.



La libertad es...

Poder expresarte y hacer lo que te da la gana.



¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

Me veo como una empresaria.

Si fueras un animal, ¿cuál sería?

Una pantera.



Descríbete en cuatro palabras...

Soy disciplinada, respetuosa, aventurera y amorosa.



Te hubiera gustado ser...

Ginecóloga o abogada.



Te dan miedo las personas...

Depresivas.



Algo que la mayoría de gente piensa y no es verdad...

Que soy superbotada, alzada, pero no es verdad.

Te gustan las personas...

Muy inteligente, deportistas.



¿Qué tipo de hombre te atrae?

Los misteriosos.



No te gusta bailar...

Rock.



¿En qué circunstancias mentirías?

Por mi familia.



¿Te gusta tu nombre?

Mi primer nombre es Maryorie, pero no me identifico tanto. Isabel me gusta más, aunque hubiera querido ser Isabella.