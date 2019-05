Siete mitos sobre la donación de órganos que no debes creer

El 23 de mayo es el ‘Día Nacional del Donante de órganos y tejidos’, una fecha para recordar la importancia de este acto noble y voluntario.

Respecto a ello, Juan Antonio Almeyda Alcántara, director General de la dirección General de Donaciones, trasplantes y banco de sangre del Ministerio de Salud, asegura que “una sola persona que dona sus órganos, está dando vida a diez”. Esta es una razón suficiente para evaluar la posibilidad de hacerlo.

Sin embargo, alrededor de esta práctica se han dicho muchas cosas, Almeyda Alcántara derrumba los mitos y excusas que ponen los supuestos donantes.

1. “Estoy mal de salud”. Al tener una muerte cerebral, se hará una evaluación, para saber si hay una enfermedad activa. Mientras tanto, todas las personas pueden ser probables donantes.

2. “Soy muy viejo”. Ser muy joven o de avanzada edad, tampoco es impedimento. Hay adultos mayores que tienen sus órganos en mejores condiciones que una persona en plena juventud.

3. “Si dono mis órganos, no podrán velarme cuando me muera”. Si puedes ser velado, pues la cirugía se realiza con los cuidados necesarios y se deja al donante en las mejores condiciones.

4. “Si estoy en coma, me sacarán los órganos”. No, una persona no muere cuando deja de latir su corazón, lo hace cuando hay muerte cerebral, la vida está en el cerebro, señala el especialista.

5. “Mi religión no lo permite”. No hay ninguna religión que se oponga a este acto, hay algunas que se oponen a la transfusión de sangre, pero no a la donación.

6. “Mi familia tendrá que pagar la donación”. Hacerlo es totalmente gratuito y la familia del donante no tendrá que pagar ni un sol.

7. “Tomarán mis órganos y los venderán” Es totalmente falso, porque no es ético y no existe banco para órganos, pues estos son utilizados en pocas horas. Un corazón, por ejemplo, puede ser útil máximo hasta cuatro horas después de ser retirado del cuerpo.