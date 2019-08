Mi platita: ¿Cómo viajar con poco dinero?

Estamos a puertas de un feriado largo y si tu idea es viajar, antes debes ver si cuentas con el dinero necesario para hacerlo. No cometas el error de gastar la platita que está destinada a un gasto fijo o al pago de una deuda. “Lo primero será revisar tu presupuesto. Luego, busca opciones de viaje que se ajusten a tu bolsillo. Lo importante es divertirte y relajarte junto a la familia y/o amigos, sin afectar tu economía”, aconseja Matías Maciel, director financiero de Rextie.

REDUCE COSTOS



- Una vez que has elegido el lugar, necesitas hacer tu plan de estadía. ¿Cómo? Busca en internet o por recomendaciones de amistades, hospedajes económicos.

- En cuanto a la alimentación, el mercado es una excelente alternativa, aparte de ser barato, encuentras potajes típicos del lugar.



- No compres souvenirs, mejor disfruta de tu estadía y llévate los mejores recuerdos en la mente.

- Si son varias personas, pregunta en las agencias de turismo los descuentos que tienen. Por ejemplo, por cuatro reservaciones, uno va gratis.

BUENA DECISIÓN



Olvídate del préstamo personal para costear los gastos de un viaje. No es una necesidad primaria que debes cubrir. Se comprende que quieras relajarte y salir de la ciudad, pero eso no justifica que sumes un pago más a tu presupuesto mensual.



Para que esto no vuelva a pasarte, el especialista recomienda guardar cada mes una cantidad de dinero. No tiene que ser un gran monto, bastará con unos 20 o 30 soles, dependiendo de tus posibilidades.

En este feriado largo...

+DATOS

Si no está en tus posibilidades viajar, igual puedes divertirte saliendo con tu familia a las diferentes actividades que se darán en los distritos.



