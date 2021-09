El 11-S, como se conoce a los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, cumplirá este sábado su aniversario 20, en una jornada que tendrá una serie de actividades que permitirán honrar la memoria de los 2.996 fallecidos. Muchas familias recordarán su duelo en esta fecha y, sin duda, será un día singular para ‘los bebés del 11-S’.

¿Quiénes son llamados los ‘bebés del 11-S’?

En total, 3 051 menores sufrieron la pérdida de su padre o madre durante los atentados del 11-S (ya sea en el ataque a las Torres Gemelas, en el Pentágono o en el vuelo 93 de United Airlines). De ese grupo, 105 aún estaban en el vientre materno el 11 de setiembre del 2021, por lo cual se les llama ‘bebé del 11-S’.

La mayoría perdió a sus padres -y es que siete de ocho de las víctimas del 11-S fueron hombres- sin conocerlos, por lo cual viven bajo la sombra en cada aniversario de los atentados.

Los peatones cruzan el Puente de Brooklyn alejándose de las torres de World Trade en llamas antes de su derrumbe el 11 de septiembre de 2001. (FOTO AFP Henny Ray ABRAMS).

Los testimonios de los ‘bebés del 11-S’

El vigésimo aniversario se prevé como una jornada emotiva para este selecto grupo. Será el caso de Robyn Higley, quien no nacía cuando su padre, Robert Higley, falleció el 11 de setiembre luego de estar en el piso 92 de la torre sur del World Trade Center, en donde trabajaba como ejecutivo de una aseguradora.

Su relato al medio The Guardian y Eldiario.es exhibe el malestar por esta fecha, la cual la ligó a la tragedia. Ella nació el 3 de noviembre del 2001, pero siente que las miradas esperan ver a una niña llorando durante los memoriales que se celebrarán este sábado.

“Sí, lo entiendo, el 20 (aniversario) es algo importante, pero hay muchas expectativas sobre cómo debo sentirme, la gente espera a una niña afligida con el corazón roto, pero yo tengo casi 20 años, ya soy mayor”, señaló.

“Me estoy acercando a la edad que tenía él cuando murió; cuando tenga 30 años haré cosas que él nunca pudo hacer como dejar a mi hijo en la guardería, algo que él nunca hizo conmigo (...) Si lo piensas, es muy desconcertante”, añadió Higley.

Memorial en la Zona Cero de Nueva York, lugar donde estaban las Torres Gemelas. (Foto: AFP)

El estigma en el recuerdo

Terry Sears coincide con lo comentado por Robyn Higley en cuanto a la sombra que se vive por ser un ‘bebé del 11-S’. Ella, directora ejecutiva de la ONG Tuesday’s Children que da asistencia a menores de la tragedia, rememora la dificultad que tiene para superar esta fecha, asegurando que la cobertura terminó vulnerando su derecho a voltear la página.

“Salía todos los días en las noticias, justo cuando empezabas a ver la televisión al regresar del colegio, volvían a aparecer esas imágenes con los edificios derrumbándose. Para los niños del 11 de septiembre, sus historias se reprodujeron todos los días y durante años en público”, recalcó.

Para Sears, este representó uno de los baches duros a superar, dado que en todo momento de su vida se le recordaba por la pérdida de su familiar en el 11-S cuando ella no buscaba eso. “Conseguir un nuevo trabajo y sentirse frustrados cuando alguien les dice ‘He oído que has perdido a tu padre’, aunque ellos no buscaran que nadie se apiade, cuando solo querían ser normales”, finalizó.

¿Qué sucedió el 11-S?

Cabe recordar que la mañana del 11 de septiembre del 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda estrelló dos aviones comerciales como proyectiles para impactar las Torres Gemelas, el centro financiero de Estados Unidos, las cuales terminaron derrumbándose. Un tercer avión impactó el Pentágono, mientras que el vuelo 93 no logró chocar contra el Capitolio gracias a la valentía de los pasajeros que evitaron el ataque.

Los ataques del 11-S generaron la muerte directa de 2,996 personas -entre ello los 19 terroristas-, más de 25,000 heridos y 24 desaparecidos. No obstante, la cifra de víctimas podría ser mayor si se considera a los afectados por los gases tóxicos.

