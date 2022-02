Al menos 20 personas han muerto y más de 50 permanecen hospitalizadas, bajo diversos estados de gravedad, después de consumir cocaína adulterada en una zona de la periferia de Buenos Aires, informaron este miércoles fuentes oficiales argentinas.

Según informa el diario TN Argentina, el audio de una enfermera viene circulando en las últimas horas y muestra la desesperación que se generó en el hospital Fleming con la llegada de las personas que consumieron la droga adulterada.

“Están muriéndose todos. Acá en el Fleming murieron 17 en el transcurso de la mañana, no sabes lo que fue”, se escucha en el audio de la enfermera.

Y agrega: “casi me atropellan, a mí y a una compañera. Está colapsado todo. Están llevando para hospitales de todos lados”.

“Actualmente hay 56 personas internadas, de las cuales 26 están con asistencia respiratoria mecánica (ARM) en los sanatorios de los partidos de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó y Hurlingham”, enumeraron fuentes oficiales.

El fiscal general a cargo de la investigación en el departamento bonaerense de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmó a la prensa que hasta ahora desconocen con qué sustancia está adulterada la droga.

“Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que alguien la ha incluido (la otra sustancia) intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo”, aseveró Lapargo.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aries emitió un comunicado inédito de alerta respecto al consumo de cocaína.

“Acudir a un establecimiento de salud de inmediato si presenta dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño en caso de haber ingerido cocaína en las últimas 24 horas”, asevera una misiva del Ministerio de Salud.

Con información de EFE

