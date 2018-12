Un invitado a una boda apuñalo al novio porque no le daban más cerveza, el sábado pasado en la localidad flamenca de Wielsbeke, en el este de Bélgica.

Según consignó EFE, el invitado, quien se encontraba en estado de ebriedad, reclamó porque no le servían más cerveza y se fue contra el novio de la boda apuñalándolo en el cuello, en Bélgica.



La víctima, de 55 años, quien no ha sido identificado, resultó gravemente herido, pues perdió mucha sangre, pero está fuera de peligro, informó la Fiscalía, que precisó que el agresor colocó el cuchillo "en el lado derecho del cuello" del novio.



Los hechos sucedieron durante la fiesta del enlace matrimonial, celebrado en el centro cultural del municipio, cuando a un vecino de la localidad, de 31 años, se le negó más cerveza pues ya estaba totalmente borracho. El individuo sacó entonces un cuchillo y atacó al novio en el cuello.



La agresión tuvo lugar en el exterior del establecimiento y la Fiscalía tiene imágenes de cámaras de vigilancia-aunque no han sido difundidas por los medios de Bélgica- que identifican al agresor, que está detenido y será procesado por presunto de intento de homicidio.