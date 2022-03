Antes de iniciar la ceremonia que lo convertirá en el nuevo mandatario de Chile, el presidente electro Gabriel Boric sostuvo reuniones bilaterales con diversos jefes de estado y representantes internacionales en la Municipalidad de Santiago durante la mañana de este jueves.

Una de las reuniones sostenidas hoy fue con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, quien, durante su encuentro, le entregó un particular obsequio que llamó la atención del mismo Boric y la prensa internacional, asegura La Tercera.

La autoridad nipona le entregó una bolsa amarilla con la imagen del conocido Pokémon Pikachu, dentro de la cual había dos obsequios de la popular serie japonesa: un peluche de Squirtle, el recordado Pokémon inicial de agua, y una pokebola.

Gracias al Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Kiyoshi Odawara, por este Squirtle! pic.twitter.com/gJVYRIPe53 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 10, 2022

El regalo parece simple; sin embargo, tiene un trasfondo, ya que, durante su campaña presidencial, Boric, acostumbrado a interactuar con la gente en Twitter, respondió a la pregunta de un cibernauta sobre cuál sería su Pokémon favorito.

Su respuesta fue bastante clara: “Squirtle siempre”.

Esta no fue la única respuesta del presidente chileno. En otra oportunidad también mencionó que alguna vez había jugado Pokémon Go, especificando que no logró capturar a Pikachu, y que su área de expertise era Pokémon Yellow, uno de los primeros juegos creados en 1998 para Game Boy.

Squirtle siempre. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 8, 2021

Boric aseguró, asimismo, ser fanático de juegos como Age of Empires, y GTA.

Toma de mando

Gabriel Boric, un exdirigente estudiantil de 36 años, asumirá el mayor reto de Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990 cuando jure el viernes como el presidente más joven en la historia de su país, sucediendo al dos veces mandatario Sebastián Piñera.

“Hoy comienza a escribirse un nuevo capítulo en nuestra historia democrática. No empezamos desde cero, sabemos que hay una historia que nos eleva y nos inspira”, dijo Boric el 21 de enero pasado al anunciar su gabinete, según detalla la agencia AFP.