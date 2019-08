China: Adolescente de trece años muere electrocutado por usar su celular cuando estaba cargando

Lamentable noticia. Un adolescente de trece años perdió la vida, tras recibir una potente descarga eléctrica cuando jugaba con su celular, mientras este se encontraba cargando en China.



Los principales medios de China informaron que el hecho ocurrió en el interior de un concurrido restaurante en la ciudad de Nanchang.



El pequeño y su familia se encontraban en un mesa cerca a un toma corriente, comiendo pollo frito cuando ocurrió la desgracia.

Según las primeras informaciones de China, el menor puso su celular a cargar mientras comía, pero después de un rato se puso a manipular el artefacto que seguía enchufado.



Incluso todo lo ocurrido fue registrado por una de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Hasta el lugar llegó un equipo de paramedicos, pero ya era demasiado tarde el pequeño había dejado de existir.



Aunque no fue revelada la marca del celular, se conoció que tenía un cargador genérico (no él de la marca) y que no había presentado problemas anteriormente.