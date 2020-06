En medio de la pandemia del coronavirus, que al momento ha cobrado más de medio millón de vidas en el mundo, una nueva amenaza fue descubierta por un equipo de científicos de China. Se trata de un nuevo tipo de gripe porcina que, según aseguran, podría afectar a los seres humanos y ocasionar otra pandemia.

La enfermedad, que fue bautizada como virus G4, deriva genéticamente de la gripe porcina H1N1, la misma que azotó el mundo en 2009, y tiene el potencial para convertise en una nueva pandemia, según un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los científicos recolectaron más de 30 mil muestras de hisopos nasales de cerdos en mataderos y hospitales de veterinaria en diez provincias de China, entre el año 2011 y 2018. Como resultado de su observación, identificaron 179 virus de la influenza porcina, pero no todos eran preocupantes, a excepción del virus G4.

Y es que esta enfermedad siguió apareciendo frecuentemente cada año en los cerdos e inclusive mostró un fuerte aumento en su población después de 2016. Por si fuera poco, estudios posteriores mostraron que podía infectar a los humanos al unirse a nuestras células y replicarse rápidamente dentro de estas.

Según CNN, G4 parece ya haber infectado a humanos en las provincias de Hebei y Shandong en China, aunque no hay evidencia de que pueda contagiarse de persona a persona. A pesar de ello, el estudio advierte sobre el tema y pide mayor vigilancia y control.