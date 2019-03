Mujer dio a luz a mellizos de padres diferentes tras engañar a su esposo

En China ocurrió un hecho insólito: una mujer dio a luz a mellizos de diferentes padres, según los resultados de las pruebas de ADN, confirmando la sospecha del esposo: que su pareja la había engañado y que uno de los bebés no era suyo.

Según Strait Herald el hecho ocurrió en Xiamen, China. Ante la evidencia, la mujer confesó que fue infiel a su esposo en una noche.



Todo sucedió cuando la pareja fue a inscribir a los menores como ciudadanos de China ante la policía local. Las autoridades exigieron la comprobación de la paternidad de ambos, algo que es común y rutinario en la ciudad.



Tras someterse al examen de ADN, el padre-quien ya tenía dudas-descubrió que, efectivamente, un menor no era suyo.



El director del Centro de Identificación Fujian Zhengtai, aseguró que el padre estaba furioso después de leer el informe de ADN que no coincidía con uno de los niños, iniciando una discusión con su esposa.



Aunque en un principio, la esposa negó haber mantenido una relación extramarital, luego que su esposo comenzara a hacerle varias preguntas que la cercaron, ella tuvo que aceptar que tuvo relaciones sexuales con otro hombre, por una noche.



El esposo indicó que se haría cargo de su hijo biológico, más no de un niño de otro hombre.



Para el nacimiento de mellizos de diferentes padres-lo cual es muy poco recurrente-conocido como superfecundación heteropaternal,-la mujer debe tener relaciones sexuales con dos hombres diferentes un día antes o después de la ovulación para que el ovulo pueda ser fecundado.