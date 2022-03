El pasado 24 de febrero, Rusia decidió invadir a Ucrania. Todo inició en la noche, cuando miles de ciudadanos empezaron a correr hacia los sótanos o refugios, mientras que Rusia anunciaba una operación militar.

Una de las madrugadas más largas para la historia de Ucrania inició con bombardeos que se acercaban a la capital Kiev, el temor iba aumentando, mientras que se hablaba de crímenes de guerra.

Las sirenas acapararon las ciudades, mientras que millones se preparaban para salir del país. Es así que países como Polonia y Rumania se preparaban para apoyar a las ucranianos en sus fronteras.

Las primeras operaciones militares

La noche del 23 de febrero, Vladimir Putin anunció una operación militar especial en un comunicado televisado a la 3 de la mañana. De manera inmediata, diferentes reporteros de medios internacionales denunciaban bombardeos.

“Esta noche estamos viendo a los rusos cerrar el espacio aéreo, mover tropas a Donbas y mover fuerzas a posiciones listas para el combate. Este es un momento peligroso”, dijo la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, en la reunión de emergencia de la ONU.

El papel de la OTAN

Si bien al inicio la entidad internacional mostró su apoyo a Ucrania. Una vez que Rusia invadió el país de Zelenski, se demoró varios días en llegar a un acuerdo de apoyo. Mientras países como Reino Unido y Francia preparaban sanciones contra los rusos.

Días después, el mandatario al final tuvo que admitir que su país no sería parte del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “Ucrania no es un miembro de la OTAN. Lo entendemos. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla”, dijo el presidente ucraniano en una videoconferencia con responsables militares.

Condiciones a Rusia

Tras el inicio de su operación militar, varios países comenzaron a imponer sanciones contra Rusia. Tal como Estados Unidos, que no permite que las aerolíneas rusas lleguen a su territorio.

Reino Unido y Francia también castigaron la economía rusa, con sanciones en aranceles y el tratamiento a sus civiles en migraciones.

Hasta el momento se cuestiona el papel de China frente a Rusia, mientras Zelenski pide apoyo a Xi Jinping para que cumpla un papel importante en esta guerra.

Presentación ante el Congreso de EE.UU.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, fue invitado a hablar ante el Congreso de Estados Unidos mediante una videollamada el pasado 16 de marzo.

En esta conversación, Zelenski les recordó a los estadounidense el terrible 11 de septiembre. “Recuerden el 11 de septiembre. Ucrania está sufriendo esto todos los días. Un terror que Europa no ha visto en 80 años”, comentó.

“Slava Ukraina”, concluyó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando los congresistas aplaudían de pie a Zelenski.

Niños muertos

Al mes que inició la invasión, autoridades ucranianas dieron a conocer que hay 121 niños muertos y más de 167 heridos, según la agencia ucraniana Ukrinfom. La región donde más casos se ha registrado es Kiev, con 61 menores fallecidos.

Además, en solo tres semanas se conoce que más de 2 millones de ucranianos han abandonado sus casas y han salido del país.

Mientras que otra parte continua en sus casas, sobre todo tras conocerse que los hombres de 18 a 60 años no pueden salir.

Negociaciones en camino

Las negociaciones entre ambos países aún siguen en camino. Si bien han logrado establecer corredores humanitarios, Ucrania ha denunciado que estos se han roto de vez en cuando.

Aún así los representantes rusos afirman que están logrando un entendimiento entre ambas partes.

Por su lado la ONU pide que se de un alto al fuego mientras coordinan sus negociaciones.

Llegada de Biden a Europa

El mandatario estadounidense se mostró decepcionado al no poder ingresar a tierras ucranianas y solo llegó hasta la frontera en Polonia, donde revisó la condición de los refugiados, quienes han salido de su país para ponerse a buen recaudo.

“Estoy aquí en Polonia para ver la situación humanitaria y, francamente, parte de mi decepción viene de que no puedo verlo de primera mano como he hecho en otros lugares”, afirmó Biden.

VIDEO RECOMENDADO

Corea del Norte lanza su misil más potente desde 2017

Corea del Norte disparó el domingo su misil más potente desde 2017, una escalada tras realizar siete pruebas armamentísticas este año infundiendo temor en Seúl de que haya más ensayos nucleares o lanzamientos de proyectiles de largo alcance. (Fuente: AFP)