En Colombia, la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, anunció este sábado que sus ciudadanos no tendrán que pagar servicios públicos debido a que ' la gente no está recibiendo ingresos’ mientras dura la cuarentena por coronavirus. La funcionaria señaló que se encargará de realizar los trámites correspondientes con su comuna y el gobierno central.

Mucha preocupación existía entre los bogotanos sobre cómo iban a financiar el pago de sus arriendos, servicios básicos y más. Al respecto, la alcaldesa de la ciudad se pronunció.

“Lo que tengamos que hacer de modificaciones normativas lo hacemos, pero en ese mes vamos a suspender el pago de servicios públicos. No podemos exigir pago si la gente no está recibiendo ingresos. Del 20 de marzo al 20 de abril Bogotá no cobrará servicios públicos domiciliarios”, comentó a través de un mensaje a la ciudad.

La medida dictada por la alcaldesa de Bogotá empieza a regir desde el 20 de marzo al 20 de abril, informó.

“Usted, tranquilo. De hecho, va a tener alimento para su familia. Y en ese mes, del 20 de marzo al 20 de abril, por lo menos la ciudad de Bogotá no cobrará servicios públicos domiciliarios”, agregó.

EL DATO: importante mencionar que el presidente de Colombia, Iván Duque ordenó el aislamiento obligatorio en todo el país desde el 24 de marzo al 13 de abril.