Coronavirus Colombia | Últimas noticias | La Policía Municipal de Quibdó, en el departamento del Chocó, decidió imitar el meme del grupo de africanos bailando con un ataúd para concientizar a los pobladores que se queden en sus casas. Durante unas horas, cuatro voluntarios recorren la ciudad con un féretro en sus hombros tal como hacen los bailarines ghaneses mientras lanzan mensajes a la población para prevenir sobre el COVID-19.

Megáfono en mano, otros voluntarios explican paso a paso cómo lavarse las manos para que nadie se contagie del coronavirus.

“Se le recomienda por su salud y la de su familia, permanecer en casa”, indican en el video viralizado en redes sociales.

“Me siento muy bien. ¡Soy famoso en todo el mundo! La gente utiliza mis videos para hacer memes, me llaman para felicitarme y eso me hace sentir muy bien. Es un gran privilegio que la gente me pueda ver en las redes sociales. Mucha gente me llama y me dice que son fans míos, mis fans número uno y me siento bien”, dijo uno de los protagonistas que cargan el ataúd en el video.

Las imágenes de los colombianos cargando el féretro se han viralizado en redes sociales y ha ayudado a la policía de Quibdó a motivar y persuadir a sus ciudadanos a que se queden en casa.

JAJAJAJAJA ya lo he visto todo en Colombia pic.twitter.com/1EcVZ4AYcW — Kabir Hernández (@Kabirhernandz) April 16, 2020

Es hora de quedarse en casa, sino te pueden estar bailando. Desde #Quibdó #Chocó pic.twitter.com/U0WCRt1tg6 — Andrés Gamboa (@camilogamboaz) April 16, 2020

EL ORIGEN DEL MEME

En estos momentos se han hecho virales una serie de videos y memes, protagonizados por un grupo de africanos que bailan mientras llevan el ataúd del difunto y de fondo suena la canción ‘Astronomía’ de Tony Igy mezclada por Vicetone. La pregunta cae por madura: ¿de dónde salieron estos personajes y por qué danzan en los entierros? Aquí te lo explicamos.

En 2017, la BBC hizo un reportaje en Ghana titulado ‘Bailarines funerarios de alquiler’. En el país africano documentaron esta práctica distinta a las habituales para despedir a un difunto que, mayormente, genera tristeza y dolor.

Sin embargo, la empresa ghanesa Nana Otafrija Pallbearing Service propuso un enfoque diferente: despedir de manera alegre a los seres queridos o amigos.

Benjamin Aidoo, fundador del negocio, empezó cargando féretros, para luego desarrollar una manera más creativa de hacer estos funerales. Los ciudadanos de Ghana lo respaldaron y ahora cuenta con más de 100 empleados encargados de bailar y cantar durante los entierros mientras que cargan los ataúdes.

Tal como muestran en los videos y memes: los trabajadores siempre lucen trajes vistosos acompañados con sombreros, lentes de sol y zapatos blancos y negros.

En el país africano, muchas personas han decidido despedir a sus seres queridos de esta manera.

“Es un viaje de baile a la muerte”, dijo una mujer entrevistada por la cadena británica que había decidido contar con este servicio.

ÉXITO EN REDES SOCIALES

Memes, videos, escenas captados por turistas ahora acompañan a estos africanos para alegrar la cuarentena y normalmente se han usado como respuesta a errores en las gestiones políticas de todos los países por la crisis del COVID-19.

La canción que acompaña los memes es ‘Astronomía’ del DJ ruso Toni Igy, sin embargo, la versión de los ghaneses bailando es una mezcla de los productores Vicetone.

os juro que yo con los memes de los negros del ataúd bailando no puedo

son lo mejor de mi cuarentena pic.twitter.com/bjV2jkD34X — César^ (@sesarjmnez) March 30, 2020

estos vídeos con los negros bailando con el ataúd son lo más🤣 pic.twitter.com/TBO16SpjMZ — F£LIP£ (@felitopita) April 1, 2020

hagamos un hilo de negros bailando con ataúdes..

empiezo yo pic.twitter.com/dYT5KLemKb — JapoinaAmi🇵🇾 (@JapoinaAmi) April 1, 2020

