El diputado chileno Andrés Celis Montt, del partido Renovación Nacional, afirmó en una entrevista que los pacientes con COVID-19 deberían ser trasladados a Argentina. “Un traslado a Mendoza o a Buenos Aires es mucho más económico que uno a Magallanes”, dijo el legislador al medio argentino MDZ Radio.

Celis Montt comentó que la idea fue propuesta por Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y a pesar de ello no veía con malos ojos el traslado de estos pacientes debido al colapso de contagiados por coronavirus que se pronosticó para fines de junio.

“En vez de trasladar a pacientes críticos con COVID-19 desde Santiago a Magallanes o a Concepción, que por qué no utilizábamos los recintos hospitalarios de Argentina, aprovechando que ustedes están con una cuarentena total. Como ustedes hoy no están tan saturados, podríamos hacer un convenio de aprovechar nosotros, que estamos falto de aquello, y posteriormente, ojalá no ocurra, que pudiese haber un aumento de contagiados, ustedes utilizar la infraestructura nuestra”, expresó.

Asimismo, agregó que esta idea fue planteada al ex ministro de Salud. "Cuando nos expresó la idea (Regueira), nos dijo que había tenido conversaciones informales donde se podría contar con infraestructura. Informalmente se le planteó al ex ministro de Salud (de Chile. Jaime Mañalich dejó el cargo el sábado) y con el nuevo ministro pensamos planteárselo”.

El Gobierno de Chile anunció este lunes que el presidente del país, Sebastián Piñera, decidió prorrogar por 90 días más el estado de excepción constitucional por catástrofe que decretó el pasado 18 de marzo para hacer frente a la pandemia.

Esta figura ha permitido en este tiempo restringir reuniones en espacios públicos, limitar el tránsito y la locomoción, establecer cuarentenas y toques de queda y la participación de las Fuerzas Armadas en labores asistenciales.

Chile, con más de 3.300 fallecidos y 215.000 contagios, figura ya como uno de los focos mundiales de la pandemia, con la mayor cantidad de contagios y muertes por millón de habitantes en el mundo.