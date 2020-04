El buque hospital que Donald Trump envió a Nueva York para calmar la crisis hospitalaria de la ciudad, epicentro del coronavirus, ha aceptado solo a 20 pacientes.

El buque Comfort, de la Armada de Estados Unidos, atracó el lunes en Manhattan después de que el mismo Trump rompiese su confinamiento para acompañar la salida del barco desde los muelles militares de Norfolk, en Virginia.

El Comfort llegó a Nueva York para aliviar de forma inmediata una ciudad en crisis sanitaria con 50.000 enfermos de coronavirus y con diversos hospitales de campaña por sitios emblemáticos como Central Park o las instalaciones del Abierto de EE.UU. de tenis.

Pensado para atender a los pacientes sin coronavirus, el Comfort está equipado con 1.000 camas, doce quirófanos, un laboratorio médico, una farmacia, radiología digital y una plataforma para helicópteros, así como 1.200 tripulantes entre marineros y personal médico.

Sin embargo, la Armada ha impuesto unas estrictas normas para admitir pacientes que excluyen además de coronavirus otras 49 condiciones médicas, según informó The New York Times.

Tampoco recibe a pacientes que no hayan pasado previamente por un hospital para asegurarse de que no padecen coronavirus, por lo que las ambulancias no pueden transportar directamente a enfermos al Comfort.

El resultado es que después de cuatro días en la ciudad, el Comfort solo ha admitido a 20 pacientes, según reconoció una portavoz de la Armada al rotativo neoyorquino.

“Los estamos trayendo (a los pacientes) tan rápido como podemos”, dijo esta portavoz.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Northwell Health, la mayor red hospitalaria de Nueva York, Michael Dowling, calificó al Times como una “broma” la situación del Comfort y reclamó que admita a enfermos de coronavirus.

El Mercy, un buque hospital parecido atracado en los muelles de Los Ángeles ha admitido a 15 pacientes.

Fuente: EFE