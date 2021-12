Natalia es una joven estadounidense que se contagió de COVID-19 a inicio del 2021, pero que las secuelas de la enfermedad le provocaron que empezara a percibir olores y sabores desagradables en sus alimentos. “No creo que nadie entienda cuánto afecta esto en tu vida diaria”, dijo en en un video de TikTok que fue replicado en varios medios.

Los problemas de @hannahbaked, como se hace llamar en la red social, iniciaron luego de infectarse y hasta la fecha no entiende las graves consecuencias que dejó el coronavirus en su organismo.

Según La Vanguardia, la paciente recurrió a ayuda especializada porque pensaba que era una anomalía, pero tras investigar en diferentes medios pudo comprobar que este problema también aquejaba a otras personas que se habían enfermado de SARS-CoV-2.

Natalia fue diagnosticada con parosmia (distorsión del olfato) y disgeusia (alteración en el gusto), las cuales están asociadas al COVID-19.

“Me estaba afectando tanto que desarrollé una gastritis. Cada comida la vomitaba”, dijo @hannahbaked, agregando que al principio sufría problemas estomacales.

“Un médico me dijo que si no mejoraba en el plazo de un año, existía la posibilidad de que no me recuperara nunca. Faltan dos meses, y no va a desaparecer”, continuó la joven sobre su condición que la viene afectando desde hace más de 10 meses.

Sin embargo, la paciente señala que no todos los alimentos saben y huelen mal: “No creo que nadie entienda cuánto afecta esto a tu vida diaria. No es solo que los alimentos tengan mal sabor. Tienen gusto a basura, a cloacas”.

“Es gasolina. Es amoniaco. Es amargo. Es moho. Imagina que todas tus comidas favoritas supieran como tus comidas menos favoritas. Es un paso más allá. Es basura y cloacas. Imagina el peor olor que hayas olfateado en tu vida, y es eso”, añadió.

“En general, las cosas dulces me saben menos horribles. No son fantásticas, aunque no me dan arcadas a cada rato. Nada tiene sentido, es completamente arbitrario. Literalmente, no hay reglas para esto”, concluye en su video publicado en TikTok.

