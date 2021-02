Se despertó de un coma y no sabía que había pandemia. Joseph Flavill, un joven británico de 19 años, sobrevivió a un coma sin tener conocimiento de la pandemia del COVID-19, en Leicester (Gran Bretaña).

El joven fue atropellado por un automóvil mientras caminaba por una calle de la ciudad inglesa el pasado 1 de marzo, tres semanas antes que comenzara el primer bloqueo en el Reino Unido para evitar la propagación del coronavirus.

Flavill ingresó al hospital en un coma provocado por una lesión cerebral traumática, pero poco a poco comenzó a responder.

“No sabe nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante diez meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe”, dijo su tía Sally Flavil a The Guardian, y aseguró que su sobrino se contagió dos veces de COVID-19, sin correr ningún tipo de peligro grave.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado“, agregó.

Joseph Flavill antes del accidente y de la pandemia.

Los familiares del joven ha intentado explicarle todo a través de una videollamada, aunque el británico aún no puede creer lo que está ocurriendo en el mundo debido al coronavirus.

Flavill estuvo siendo tratado en el hospital general de Leicester y ahora fue trasladado al centro de atención Adderley Green en Stoke-on-Trent para continuar su recuperación.

El inglés ya mueve sus extremidades y cuando se le pregunta por familiares y amigos contesta parpadeando y sonriendo.

“Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles”, comentó su tía.

Sharon, madre de Flavill, fue la única que pudo visitarlo cuando cumplió 19 años en diciembre, pero tuvo que permanecer distanciada y usar un traje especial.

“En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo“, concluyó su tía.

La familia y los amigos se unieron en distintas oportunidades para recaudar fondos para su atención médica. En total se recolectaron cerca de 33.000 libras esterlinas (alrededor de 45 mil dólares).

Joseph Flavill cuando se encontraba en coma.