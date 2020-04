Coronavirus México | Últimas noticias | Los hijos del tristemente célebre narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’ tendrían amenazados a todo aquel que no cumpla con el toque de queda impuesto por las autoridades para frenar el avance del coronavirus, en la localidad de Sinaloa en México.

A través de las redes sociales, hampones armados que dicen trabajar para los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archivaldoy Jesús Alfredo Guzmán Salazar, han difundido imágenes en las que golpean con tablas a las personas, que supuestamente no cumplen con el toque de queda.

"Después de las 10 de la noche tienen que estar adentro de su casa por el coronavirus, si no agarran el rollo lo vamos a tablear a la verg.... Son ordenes de arriba de los Chapitos . Hey, no estamos jugando, no es juego”, afirma una de estas personas.

Video; "Los Chapitos" ordenan a sus Sicarios del Cartel de Sinaloa implementar el toque de queda a partir de las 10 de la noche en Sinaloa por el COVID-19, quien no obedezca será levantado, tableado y multado https://t.co/jtMa9oILMm pic.twitter.com/Gh7G7Jfx2a — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) April 17, 2020

Estas imágenes difundidas en redes sociales han causado opiniones divididas entre el pueblo mexicano, mientras algunos criticaron duramente estas acciones de los Chapitos, otros han celebrado que estas personas hayan tomado la justicia en sus manos.

Hasta el momento las autoridades aztecas no se han pronunciado sobre los actos cometidos por estos sujetos que dicen trabajar bajo órdenes de los hijos del Chapo Guzmán.

‘LAS CHAPOCANASTAS’

Esta situación se presenta a solo días, que la hija del Chapo Guzmán, Alejandrina Guzmán, repartió canastas con viveres de primera necesidad para los ancianos de escasos recursos residentes en Guadalajara.

Esta acción fue destacada por la población de la mencionada localidad de Jalisco, ya que estas personas de la tercera edad se encontraban abandonadas por el Estado, en medio de esta pandemia del coronavirus.