Coronavirus | Últimas noticias | Dos médicos franceses sugirieron en un programa de televisión que la vacuna contra el COVID-19 debería probarse en África, desatando la ira en el continente, así como del director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien condenó rotundamente la propuesta, que tachó de “racista” y propia de una “mentalidad colonial”.

“Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, también exministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, en una rueda de prensa desde Ginebra.

“La herencia de la mentalidad colonial debe terminar”, agregó, respondiendo a la pregunta de un periodista nigeriano.

La conversación en el programa de televisión fue entre un investigador del Instituto francés de Investigación Médica (Inserm) y un jefe de servicio de un hospital de París en la cadena LCI.

El continente africano lucha contra el coronavirus. (Agencias)

En la secuencia, Camille Locht, director de investigación en el Inserm, en Lille, estaba siendo interrogado acerca de los estudios realizados para encontrar una vacuna contra la COVID-19.

En el plató, Jean-Paul Mira, jefe de los servicios de medicina intensiva y reanimación del hospital Cochin de París le preguntó: “si puedo ser provocador, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas ni tratamiento ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el sida? (...) ¿Qué opina?”.

A lo que el científico le respondió: “Tiene usted razón (...) estamos pensando, de forma paralela, sobre un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia”.

Las declaraciones causaron tal controversia que ambos pidieron disculpas, y fueron condenadas por asociaciones y por el Ministerio francés de Relaciones Exteriores."Es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI", recalcó el director general de la OMS.

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊🏿 pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

ETO’O Y DROBA SE PRONUNCIARON

Los exfutbolistas, el camerunés Samuel Eto’o y el marfileño Didier Drogba, arremetieron contra esta polémica propuesta de los médicos franceses.

El exBarcelona definió a a Locht y a Mira como “asesinos”. “No son más que mierda. África no es su patio”, se quejó, agregando que son unos “hijos de p...”.

Por su parte, el exChelsea sostuvo: “Es totalmente increíble que tengamos que advertir esto. África no es un laboratorio (...) Ayuden a salvar África del coronavirus. ¡No quieran usar a los africanos! Es asqueroso. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus pueblos de conspiraciones tan horrendas como estas”, concluyó el exgoleador.

